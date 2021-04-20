فيديو.. وزير الأوقاف يتحدث عن تربية النشء وقصة مها ووالدها

جدة - نرمين السيد - وقص جمعة، خلال فيديو عرضه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قصة "مها ووالدها"، والتى تصور شعور طفلة سارت مع والدها إلى الحقل فوجدت نخلة معوجة، فأخذت حبلا وحاولت أن تعدل النخلة، ونظر لها والدها والذى أكد لها أن الأوان قد فات على إصلاح هذا الاعوجاج.

ودعا وزير الأوقاف، إلى الاهتمام بالأطفال وأخلاقهم وتربيتهم على القيم والأخلاق، سائلا المولى عز وجل، أن يصلح أبنائنا وأحفادنا وشبابنا ومجتمعنا.