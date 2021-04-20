الخارجية: رسالة السيسى إلى رئيس جنوب إفريقيا تضمنت الوضع الحالى لسد النهضة

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الرسالة التى قام الوزير شكرى بتسليمها تناولت الوضع الحالى لمفاوضات سد النهضة وموقف مصر إزاء هذه القضية، وذلك فى إطار حرص مصر على التنسيق والتشاور مع جنوب إفريقيا فى ضوء مكانتها على الساحة القارية وعضويتها الحالية فى هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى.
وحرص وزير الخارجية على الإعراب، فى هذا السياق، عن تقدير مصر للجهود التى بذلتها جنوب إفريقيا فى ملف سد النهضة طوال رئاستها السابقة للاتحاد الإفريقى.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض أيضاً خلال اللقاء ما خلُصت إليه اجتماعات كينشاسا الأخيرة، مشدداً على أن مصر برهنت خلال هذه الاجتماعات على ما تتحلى به من إرادة سياسية صادقة تهدف إلى تدشين مسار تفاوضى جاد يؤدى فى نهاية المطاف إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها، حيث أنه من شأن التوصل لهذا الاتفاق المنشود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء كذلك العلاقات الثنائية بين البلديّن، حيث أكد وزير الخارجية على الإرادة المصرية الهادفة لمواصلة تعزيز العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا فى شتى مجالات التعاون الثنائي، وذلك فى ظل ما تشهده العلاقات من تنسيق وثيق بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه الرئيس رامافوزا، سواء على الصعيد الثنائى أو القارى فى مختلف القضايا المُلحة المطروحة على الساحة الإفريقية.
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