عاجل- رئيس جديد للسكة الحديد.. وزير النقل يصدر قرارات مهمة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة النقل، اليوم الثلاثاء، تم ندب المهندس أشرف محمد رسلان شلبى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية.

كما تم ندب مصطفى عبداللطيف أبوالمكارم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمدة سنة، وتعيين المهندس شعبان محمود محمد موسى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

وأيضَا تم تكليف المهندس محمد عامر عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بالقيام بمهام وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة، وذلك بجانب عمله، وندب المهندس عماد أسعد غبريال عبدالملاك رئيس الإدارة المركزية لمنشآت الهيئة بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل رئيسا للإدارة المركزية لشؤون المنطقة الوسطى بقطاع البنية الأساسية بالهيئة لمدة سنة، وتكليف المهندس مصطفى محمد مصطفى شاهين للعمل رئيسا للإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتكليف المهندس مجدى عبدالمنعم الصباغ نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الخدمات المشتركة بوظيفة استشارى قطاع بالهيئة.

وأيضَا تم تكليف المهندس سامى محمد عفيفى شلبى مدير عام ورش الجرارات بفرز القاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفنى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بوظيفة مستشار رئيس الهيئة، وتكليف المهندس حسين رشيدى محمد خليل رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع البنية الإساسية.

كما تم ندب المهندس سامى عبدالفتاح عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفنى.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات فى قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة والتى تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجارى تنفيذها وتقديم خدمات أفضل والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب، وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية المرفق الحيوى الهام الذى ينقل ملايين الركاب سنويا.