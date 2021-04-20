صور.. محافظ الإسكندرية: حياة كريمة تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالبسطاء

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد أطلق مبادرة "حياة كريمة"، والتى تستهدف النهوض بـ 57 قرية بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه.

وأكد الشريف، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية القائمة على المبادرة تعمل بشكل متكامل على الإسراع فى كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة.

وأضاف أن مبادرة الرئيس ستحدث نقله نوعية شاملة بالقرى، وسيكون لها مردود إيجابى قوى على المواطنين بالقرى، كما أنها تؤكد مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمواطنين البسطاء فى القرى والنجوع من أجل تحقيق حياة كريمة كاملة وتوفير كافة المرافق والاحتياجات الأساسية لهم.

جاء ذلك بحضور نائبى المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، وكل من اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.