جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد أطلق مبادرة "حياة كريمة"، والتى تستهدف النهوض بـ 57 قرية بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه.
وأكد الشريف، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية القائمة على المبادرة تعمل بشكل متكامل على الإسراع فى كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة.
وأضاف أن مبادرة الرئيس ستحدث نقله نوعية شاملة بالقرى، وسيكون لها مردود إيجابى قوى على المواطنين بالقرى، كما أنها تؤكد مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمواطنين البسطاء فى القرى والنجوع من أجل تحقيق حياة كريمة كاملة وتوفير كافة المرافق والاحتياجات الأساسية لهم.
جاء ذلك بحضور نائبى المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، وكل من اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ الإسكندرية: حياة كريمة تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالبسطاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.