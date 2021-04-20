صور.. البيئة: طرح سندات خضراء بـ 750 مليون دولار بالتنسيق مع «المالية»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس عبدالخالق عياد، لمناقشة جهود الوزارة فى خدمة البيئة المصرية.

وأثنت وزيرة البيئة على حرص مجلس الشيوخ، على لقاء مسؤولى الحكومة فى ظل جائحة كورونا، وهو ما يؤكد أن هذا المجلس يعد خطوة هامة لبناء حياة تشريعية متكاملة ودعم مسارات الديمقراطية والتنمية التى تسعى إليها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأوضحت ياسمين فؤاد أن قانون البيئة فى مصر مثل كل بلاد العالم لم يعط وزارة البيئة وظيفة التنفيذ، ولكن منحها صفة التنسيق مع الجهات المختلفة وتسهيل عمليات دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بالدولة، وهو ما دفع الوزارة الى فتح الملف بطريقة تساعد على تحقيق الهدف المرجو بإعادة حوكمة هذا الملف من خلال 4 محاور يتم العمل عليها بتوجيه من القيادة السياسية، وتشمل الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وهو هدف من أهداف التنمية المستدامة.

والمحور الثالث يتضمن المناخ الداعم والبرامج الداعمة للسياسات وتشمل مبادرات الشباب والتدريب والتوعية لمواجهة محدودية الوعى البيئى وأيضا القوانين والتشريعات المنظمة.

أما المحور الرابع هو مواجهة المشكلات الكوكبية مثل تغيرات المناخ والتنوع البيولوجى ومشكلات الأوزون وغيرها

وأضافت ياسمين فؤاد أن كل محور تم العمل عليه من خلال عدد من البرامج، فمشكلة تلوث الهواء نجحت الوزارة فى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال العامين الماضيين والتى كانت تمثل مشكلة للمواطنين، خلال موسم حصاد الأرز.

وأكدت أن العامل الأساسى فى النجاح هو التعامل مع تلك المشكلة من منظور اقتصادى وهو ما يتم العمل به مع كل المشكلات البيئية من خلال إيجاد فرص عمل واستثمارات للقطاع الخاص وهو ما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية.



وأشارت إلى مشروع الدراجات التشاركية بمحافظة الفيوم والذى يدار من خلال تطبيق الكترونى بواسطة الشباب، وأيضا مشكلة النفايات الطبية فمن خلال التنسيق مع وزارة الصحة تم الاتفاق على تعريفة يقوم من خلالها القطاع الخاص بالنقل والمعالجة والتخلص الآمن منها، وكذلك منظومة المخلفات البلدية إذ تم تأسيس فكرة تعريفة تحويل المخلفات لطاقة وقد لاقت الفكرة ترحيب عدد كبير من الشركات الاستثمارية الكبرى للعمل فيه، بالإضافة إلى تدوير المخلفات لتحويلها إلى أسمدة ووقود بديل.

وأشارت وزيرة البيئة انه فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية تم البدء فى منظومة تطوير البنية التحتية بالمحميات الطبيعية والبدء بـ10 محميات والعمل على دمج المجتمع المحلى بتلك المحميات للتأكيد على أنهم شريك اساسى فى التنمية.

ثم تم طرح فكرة الاستثمار فى المحميات وبدأنا بمحميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلة وتم العمل على إنشاء نادى للعلوم للأطفال يحكى تاريخ المحميات، وأيضا تم إطلاق حملة ايكو ايجيب للترويج لـ13 مقصدا للسياحة البيئية.

كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية لإدماج البيئة فى نسيج المجتمع بكل فئاته.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على وضع مصر الهام على المستوى العالمى ومستوى السياسات الخارجية من خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى على المستوى الدولى وقيادة العالم فى وضع خارطة الطريق حتى عام 2050، كما ستترأس مصر أكبر مؤتمر للأمم المتحدة لتغير المناخ والبدء فى إعداد استراتيجية وطنية لتغير المناخ.

وتابعت فؤاد أن هناك حماس لدى عدد كبير من الشباب للعمل على الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام من خلال عدد من المبادرات البيئية، وأيضا قيام الشباب بالريف المصرى بتحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوى وأسمدة زراعية.

كما تم التنسيق مع وزارة المالية لطرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، وتصديق مجلس الوزاراء على معايير الاستدامة البيئية ونسعى للوصول إلى 50% من مشروعات الحكومة مشروعات خضراء خلال 3 سنوات، مشيرة الى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والتى تتوالها وزارة التجارة والصناعة والتى تؤكد على ان لغة البيئة أصبحت فى كل الوزارات.



كما ردت وزيرة البيئة على عدد من استفسارات النواب حول عدد من الموضوعات البيئية.

وفيما يتعلق بملف البترول قالت الدكتورة ياسمين فؤاد: "بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعى على خليج السويس، وعملنا على إيجاد أرض مشتركة للتعاون مع وزارة البترول وبدأنا بتنفيذ خطة الإصحاح"، مشيرة إلى أن تكلفة إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعى تبلغ 7 مليارات جنيه لـ 12 شركة وسيتم الانتهاء منها خلال عامى 2021 و2022.

وحول الأحمال العضوية بالمياه، أكدت فؤاد أنه يتم حاليا مراجعة قانون البيئة لوضع التكنولوجيات التى يمكن استخدامها فى هذا الشأن.

وردا على التساؤل بشأن زيادة نسب التلوث بهواء القاهرة الكبرى، قالت وزيرة البيئة: "بدأنا فى اعداد مشروع البنك الدولى الخاص بإدارة نوعية الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى"، مشيرة إلى وصول محطات رصد نوعية الهواء المحيط لـ 109 محطات على مستوى المحافظات، وهو أكثر من المستهدف بخطة الحكومة، كما تم ربط 373 مدخنة فى 80 منشأة صناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، ولأول مرة يتم ربط محطات الكهرباء، مؤكدة عدم الاقتصار على الرصد فقط لحل المشكلة ولكن كان من الضرورى التعاون بين كل الجهات المعنية بالدولة، وهذا ما تم بمشروع البنك الدولى وهو من أكبر المشاريع التى تعمل عليها الوزارة حاليا وسيتم من خلاله توفير بيانات للمواطن بنوعية الهواء بالمناطق المختلفة أسوة بدول العالم ، كما سيتناول مشكلة المخلفات بالقاهرة الكبرى إذ تم تخصيص 26 فدان بالعاشر من رمضان كمجمع متكامل لجميع أنواع المخلفات من القاهرة والقليوبية سواء مدافن او معالجة وتدوير وتدار من خلال القطاع الخاص، كما يعمل المشروع على مجال النقل من خلال تأهيل هيئة النقل العام وتوفير اتوبيسات تعمل بالكهرباء.

ولفتت إلى أنه يتم حاليا تحضير أول دراسه للحوافز الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية، مشيرة الى وجود تلك المادة بقانون البيئة ونسعى لتفعيلها

وفيما يتعلق بدور الوزارة بصعيد مصر، أوضحت وزيرة البيئة وجود الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بأسيوط وهو من أكبر الفروع وينفذ العديد من الأنشطة البيئية بالمحافظة علاوة على محافظات قنا وأسيوط المنيا وسوهاج وأسوان، إذ يتم العمل على تحويل قرية القبابية بمحافظة قنا إلى أول قرية متوافقة بيئيا على غرار قرية صفط تراب بمحافظة الغربية، وأيضا يعمل البرنامج الوطنى للمخلفات بمحافظتى أسيوط وقنا على تنفيذ أول حزم من البنية التحتية وسيتم قريبا فتح عدد من المحطات الوسيطة لجمع المخلفات بهما.

كما تم طرح محمية سالوجا وغزال بأسوان للاستثمار بعد تطوير البنية التحتية بها، وفى المنيا يتم تنفيذ المصنع الثانى لتدوير المخلفات بالتعاون مع الجانب الإيطالى، وأيضا العمل على تنفيذ حوالى 175 وحدة بيوجاز بقنا واسيوط وسوهاج من خلال شركات ناشئة للشباب.

وحول مصنع إدكو، أكدت وزيرة البيئة أن المصنع مع المتعهدين يكفى لاستخدام قش الأرز، مضيفة أن مصر لديها 40 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية وقد تم تنفيذ خريطة استثمارية تتضمن عدد من المخلفات ومنها قصب السكر وجريد النخل وأماكن تواجدها وتم عمل مشروع استثماري بالتعاون مع محافظة مع الوادى الجديد لإنشاء أول مصنع لتدوير جريد النخل لإنتاج الخشب بتكنولوجيا ألمانية.

وحول الاستفسار عن إعادة ترسيم الحدود بمحمية الغابة المتحجرة فى 2017، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن ما يهمنا هو الاستغلال الأمثل للمحميات والحفاظ على المنطقة الجوهرية بها واستغلالها والاستثمار فيها وفقا للأنشطة المناسبة بكل محمية، كما طالب النواب بضم قانون المحميات الى قانون البيئة والسعى فى مسار إقرار قانون النفاذ.

ومن جانبه، ثمن النائب المهندس عبد الخالق عياد جهود الدكتورة ياسمين فؤاد فى التعامل مع قضايا البيئة المختلفة، مشيدا بحملة صفط تراب البداية والتى أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية والتى شهدت من خلالها قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية طفرة على أرض الواقع من أعمال نظافة مكبرة وتطهير وتنظيف للشوارع والترع والمصارف، بالإضافة لإعادة إعمار وتأهيل عدد من المنازل، وزراعة الأشجار، متمنيا التوفيق لوزيرة البيئة وفريق العمل للنهوض بالبيئة المصرية.