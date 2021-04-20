الخشت: الانتهاء من مشروع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى قريبا

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا لمشروع إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى.





حيث أظهرت ما تم إنجازه فى المشروع، وذلك بدعم مالى من مؤسسة الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، وقدم الشكر لليابان على مبادراتها الإيجابية لتوسعة مستشفى ابو الريش اليابانى.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة نجحت فى زيادة المنحة اليابانية 30%، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى خلال 6 أشهر، للبدء فى تشغيله واستقبال الأطفال المرضى، وذلك رغم ارتفاع موجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم معالجة مشاكل التربة وتدعيم العمارات المجاورة حرصًا على سلامة السكان وذلك طبقًا لمواصفات السلامة العالمية، موضحًا أن مشروع العيادات الخارجية بأبو الريش اليابانى، يهدف إلى إنشاء مبنى وحدة عيادات خارجية جديد لخدمات الطب الباطنى وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية، ومن المتوقع أن يتم حل مشكلة ازدحام المرضى المترددين على العيادات الخارجية بإنجاز هذا المشروع.