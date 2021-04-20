الموافقة على ترخيص سيارتى مينى باص لدعم النقل الداخلى بالمنيا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات المتابعة اليومية لتطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وتكثيف الحملات المفاجئة على المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ والمهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، وممثل مديرية الامن ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزارة، ومديرى المديريات، والجهات المعنية.

شدد محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية على الأماكن العامة التى يتردد عليها المواطنون ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة داخل وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ التعليمات.

ووجه "القاضى" رؤساء المدن بالمحافظة، بالإشراف والمتابعة المستمرة، لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالى 192 قرية، بـ757 تابع، وتضم: "أبوقرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس"، بتكلفة تصل تقريبا إلى 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقرى الريف المصرى وفقاً لرؤية مصر 2030.

وافق المجلس التنفيذى خلال الاجتماع، على مذكرة إدارة المواقف، بشأن طلب جهاز مدينة المنيا الجديدة، الموافقة على ترخيص سيارتين مينى باص لدعم منظومة النقل الداخلى بمدينة المنيا الجديدة.