الموافقة على ترخيص سيارتى مينى باص لدعم النقل الداخلى بالمنيا الجديدة

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ والمهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، وممثل مديرية الامن ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزارة، ومديرى المديريات، والجهات المعنية.
شدد محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية على الأماكن العامة التى يتردد عليها المواطنون ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة داخل وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ التعليمات.
ووجه "القاضى" رؤساء المدن بالمحافظة، بالإشراف والمتابعة المستمرة، لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالى 192 قرية، بـ757 تابع، وتضم: "أبوقرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس"، بتكلفة تصل تقريبا إلى 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقرى الريف المصرى وفقاً لرؤية مصر 2030.
وافق المجلس التنفيذى خلال الاجتماع، على مذكرة إدارة المواقف، بشأن طلب جهاز مدينة المنيا الجديدة، الموافقة على ترخيص سيارتين مينى باص لدعم منظومة النقل الداخلى بمدينة المنيا الجديدة.
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