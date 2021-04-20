وزارة النقل يصدر عدد من القرارات الوزارية التي تتعلق بقيادات هيئة السكة...

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم ان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قد أصدر عدد من القرارات الوزارية الهامة والتي تتعلق بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر كالتالي :- 1. يندب المهندس/ اشرف محمد رسلان شلبي رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه لسكك حديد مصر لوظيفه مستشار الوزير لشئون السكك الحديدية 2. يندب المهندس/ مصطفى عبد اللطيف ابو المكارم رئيسا لمجلس اداره الهيئه القوميه لسكك حديد مصر وذلك لمده سنه 3. يعين المهندس/ شعبان محمود محمد موسى رئيسا لمجلس الاداره والعضو المنتدب للشركه المصريه لتجديد وصيانه خطوط السكك الحديديه. 4. يكلف المهندس/ محمد عامر عبد العزيز نائب رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه لسكك حديد مصر لقطاع المشروعات الهندسيه والتطوير بالقيام بمهام وظيفه نائب رئيس مجلس اداره الهيئه لقطاع الخدمات المشتركه وذلك بجانب عمله. 5. يندب المهندس/ عماد اسعد غبريال عبدالملاك رئيس الاداره المركزيه لمنشات الهيئه بقطاع الخدمات المشتركه بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر للعمل رئيسا للاداره المركزيه لشئون المنطقه الوسطى بقطاع البنيه الاساسيه بالهيئه وذلك لمده سنه 6. يكلف المهندس /مصطفى محمد مصطفى شاهين للعمل رئيسا للاداره المركزيه للاشارات والاتصالات بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر. 7. يكلف المهندس/ مجدي عبد المنعم الصباغ نائب رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه لسكك حديد مصر لقطاع الخدمات المشتركه بوظيفه استشاري قطاع بالهيئه 8. يكلف المهندس/ سامي محمد عفيفي شلبي مدير عام ورش الجرارات بفرز القاهره بقطاع الصيانه والدعم الفني بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر بوظيفه مستشار رئيس الهيئه 9. يكلف المهندس/ حسين رشيدي محمد خليل رئيس الاداره المركزيه للاشارات والاتصالات بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر نائبا لرئيس مجلس اداره الهيئه لقطاع البنيه الاساسيه. 10. يندب المهندس/ سامي عبد الفتاح عبد المجيد رئيس الاداره المركزيه لصيانه الوحدات المتحركه للمناطق بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر لوظيفه نائب رئيس مجلس اداره الهيئه لقطاع صيانه الوحدات المتحركه والدعم الفني وأشار بيان الوزارة ان الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة وإنما جاء لطبيعه المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيره التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها و تقديم خدمات أفضل والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويا

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