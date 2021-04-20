الخشت: الانتهاء من المشروع خلال أشهر بعد النجاح في زيادة المنحة اليابانية...

الخشت ينشر صورًا حديثة لمشروع إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا لمشروع إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني، تظهر ما تم إنجازه في المشروع، وذلك بدعم مالي من مؤسسة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا". وقدم الشكر لليابان على مبادراتها الإيجابية لتوسعة مستشفى ابو الريش الياباني.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة نجحت في زيادة المنحة اليابانية 30%، مشيرا الى أنه سيتم الإنتهاء من مشروع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني خلال 6 أشهر، للبدء في تشغيله واستقبال الأطفال المرضى، وذلك رغم ارتفاع موجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم معالجة مشاكل التربة وتدعيم العمارات المجاورة حرصًا على سلامة السكان وذلك طبقًا لمواصفات السلامة العالمية، موضحًا أن مشروع العيادات الخارجية بأبو الريش الياباني، يهدف إلى إنشاء مبنى وحدة عيادات خارجية جديد لخدمات الطب الباطني وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية، ومن المتوقع أن يتم حل مشكلة ازدحام المرضى المترددين على العيادات الخارجية بإنجاز هذا المشروع.