موت وخراب ديار..أب قتل أبنه بالخطأ في محاولا تهذيبه

/627836/موت-وخراب-ديارأب-قتل-أبنه-بالخطأ-في-محاولا-تهذيبه

ألقت قوات الأمن القبض على المتهم بقتل أبنه بالخطأ أثناء محاولة تهذيبه بعد التعدي عليه بالضرب المبرح، حيث تمكنت قوات الامن من القاء القبض على المتهم بعد أن ترك أبنه فى المستشفي أمس الإثنين وغادرها.

مصرع طفل على يد والده

وتلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بوصول طفل 10 سنوات إلي مستشفي جامعة قناة السويس به العديد من الإصابات جثة هامدة.

إلقاء القبض على المتهم

وكثفت قوات الامن جهودها لإلقاء القبض على المتهم ، بعد وصول معلومات تفيد بمكان اختبائه ، وتسكل فريق بحث جنائي لضبط المتهم .

ضرب مبرح حتي الموت

وتجدر الإشارة إلى أن الطفل لقي مصرعه، مساء أمس الإثنين، علي يد والده بقرية أبو عطوة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، عن طريق الخطأ بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بادعاء تهذيب سلوكه.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه إلي مكان البلاغ، لفحص جثمان الطفل ومناقشة ذويه.

التحريات الاوليه

كما إن التحريات الأولية لمباحث مركز الاسماعيلية، تشير إلي وفاة الطفل علي يد والده خلال اعتدائه عليه بالضرب المبرح في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين .

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وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، وأمرت بنقلها للمشرحة، تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي، لإصدار تقريره عن سبب الوفاة.