/627838/الولايات-المتحدة-الأمريكية-تتطلع-لخفض-عدد-المدخنين

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأمريكية تدرس إلزام شركات التبغ بخفض مستويات النيكوتين في السجائر المباعة في الولايات المتحدة، بحيث لا تسبب الإدمان.

حظر السجائر التي تحتوي على مادة المنثول

صحيفة “وول ستريت جورنال” أفادت بأنه يتم النظر في مثل هذا الإجراء، وذلك على خلفية اقتراب الموعد النهائي للسلطات الأمريكية للإعلان عن قرارها بشأن ما إذا كانت ستحظر السجائر التي تحتوي على مادة المنثول.

الحظر أم تقليل مستوى النكوتين بالسجائر

وتابعت” إن الإدارة الأمريكية تدرس الان ما إذا كانت ستفرض حظرا على سجائر المنتول، أو المطالبة بتقليل مستوى النيكوتين في السجائر، أو كليهما.

مشاكل قانونية

كما تشير الصحيفة إلى أن تنفيذ كلا الإجراءين سيستغرق سنوات، ومن الممكن أن تنشأ مشاكل قانونية في هذا السبيل، فيما لم تصدر بهذا الشأن تعليقات عن البيت الأبيض وإدارة الغذاء والدواء.

إدارة الغذاء والدواء ترى أن النيكوتين ذاته لا يسبب السرطان أو أمراض القلب أو أمراض الرئتين، ولكنه يسبب الإدمان على تدخين السجائر.

وبالنسبة للحظر المفروض على سجائر المنثول، فهو يهدف إلى تقليل نسبة المدخنين بين الشباب، والكثير منهم مدمنون على السجائر التي تحتوي على مادة المنثول فقط.