/627839/متعودة-دايما--المغنية-الأمريكية-تايلور-سويفت-تتعرض-للسطو-من-جديد

أعلنت الشرطة الامريكية أمس ، أنها أوقفت شخصا حاول التسلل إلى منزل المغنية الأميركية تايلور سويفت في نيويورك، في حادثة جديدة تضاف إلى رصيد من هذا النوع من المضايقات قد تعرضت لها المغنية الامريكية .

سطو على منزل المغنية تايلور سويفت

وأوضحت شرطة نيويورك،أمس الاثنين، أنها أوقفت رجلا في الثانية والخمسين من العمر، عرفته بإسم هانكس جونسون، ووجهت إليه تهمة التسلل إلي منزل المغنية الشهيرة تايلور سويفت، بعد أن تم استدعاء الشرطة إلى منزل مانهاتن بعد الساعة الثامنة والنصف مساء السبت.

وكانت تايلور أول مغنية تحصل على جائزة غرامي ثلاث مرات عن ألبومها "فولكلور" كأفضل ألبوم خلال العام.

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وتجدر الاشارة إلى أنه تم إيقاف رجل في الثانية والثلاثين من العمر في يوليو 2019 وبحوزته "عدة للسطو" أمام مسكن نفس المغنية في مدينة ساحلية بولاية رود آيلاند الصغيرة في شمال شرق نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

تسلل بهدف السرقة

كما تم أيقاف شخص آخر للمرة الثانية في أقل من عام، أمام شقتها في مانهاتن فى شهر مارس من العام الماضي، وكان قد صدر قرار ضده بعدم الاقتراب من منزل المغنية مرة آخري، لكنه فعلها مره آخري من خلال تحطيم زجاج شرفة منزل المغنية .