/627841/بطلة-الطاووس-لا-علاقة-للمسلسل-بفتاة-الفيرمونت
فتح المجلس الأعلي للإعلام تحقيقا مع المشاركين فى العمل الدرامي “ الطاووس” والقنوات الفضائية التي تعرض المسلسل على شاشاتها ، بشأن استخدام المسلس لغة لا تواكب تعليماته وميثاقه الاعلامي.
المجلس الأعلي للاعلام
وكان المجلس الأعلي للإعلام برئاسة كرم جبر قد أصدر بيان يؤكد فيه احترام المجلس لحرية الفن والابداع ، فضلا عن الحفاظ على الهوية المصرية والثقافية ، بما يتناسب مع المجتمع والاسرة .
الهيئة الوطنية للاعلام
ومن جانبها أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أن جميع الأعمال الدرامية والبرامج التي تُعرض خلال شهر رمضانالكريم تمت مراجعتها وتشديد الرقابة عليها بما يضمن محتوي هادف لا يمس بمبادئ المجمتع وتعاليم الاسرة ،و لا ، مؤكدا على تمسك الهيئة بإعلاء القيم والمبادئ الحميدة وعدم المساس بالأسر المصرية والإساءة إليها.
اقرأ أيضا:متعودة دايما .. المغنية الأمريكية تايلور سويفت تتعرض للسط من جديد
وأوضح طارق العوضي، محامي الفتاة الضحية في قضية الفيرمونت ، أن المجلس الأعلى للإعلام استدعاه للمثول أمام لجنة التحقيق التي تم تشكيلها لمتابعة أزمة مسلسل الطاووس، ومدي تشابخه القصة مع القضية الحقيقية ، بعد تقدمه ببلاغ للنيابة عن موكلته للمجلس يتهم فيه صناع المسلسل باستغلال القضية في عمل فني يحمل اسم "الطاووس".
ومن جانبها اعتبرت الفنانة رانيا محمود ياسين، وهي واحدة من أبطال المسلسل، في تصريح خاص لسكاي نيوز عربية، أن المسلسل نجح "بفضل من الله ونوايا المشاركين في العمل ومجهودهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطلة الطاووس: لا علاقة للمسلسل بفتاة الفيرمونت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.