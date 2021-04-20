/627841/بطلة-الطاووس-لا-علاقة-للمسلسل-بفتاة-الفيرمونت

فتح المجلس الأعلي للإعلام تحقيقا مع المشاركين فى العمل الدرامي “ الطاووس” والقنوات الفضائية التي تعرض المسلسل على شاشاتها ، بشأن استخدام المسلس لغة لا تواكب تعليماته وميثاقه الاعلامي.

المجلس الأعلي للاعلام

وكان المجلس الأعلي للإعلام برئاسة كرم جبر قد أصدر بيان يؤكد فيه احترام المجلس لحرية الفن والابداع ، فضلا عن الحفاظ على الهوية المصرية والثقافية ، بما يتناسب مع المجتمع والاسرة .

الهيئة الوطنية للاعلام

ومن جانبها أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أن جميع الأعمال الدرامية والبرامج التي تُعرض خلال شهر رمضانالكريم تمت مراجعتها وتشديد الرقابة عليها بما يضمن محتوي هادف لا يمس بمبادئ المجمتع وتعاليم الاسرة ،و لا ، مؤكدا على تمسك الهيئة بإعلاء القيم والمبادئ الحميدة وعدم المساس بالأسر المصرية والإساءة إليها.

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وأوضح طارق العوضي، محامي الفتاة الضحية في قضية الفيرمونت ، أن المجلس الأعلى للإعلام استدعاه للمثول أمام لجنة التحقيق التي تم تشكيلها لمتابعة أزمة مسلسل الطاووس، ومدي تشابخه القصة مع القضية الحقيقية ، بعد تقدمه ببلاغ للنيابة عن موكلته للمجلس يتهم فيه صناع المسلسل باستغلال القضية في عمل فني يحمل اسم "الطاووس".

ومن جانبها اعتبرت الفنانة رانيا محمود ياسين، وهي واحدة من أبطال المسلسل، في تصريح خاص لسكاي نيوز عربية، أن المسلسل نجح "بفضل من الله ونوايا المشاركين في العمل ومجهودهم".