/627845/موسيمانى-فى-حيرة-قبل-مباراة-سموحة-وثنائي-الفريق-السبب-تفاصيل

عاد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي إلي التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد شفاءة من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتيجة العينة عن إصابتة وغيابة عن مباراة الفمة التي إقيمت يوم الأحد أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر، وخاض محمد الشناوي التدريبات الجماعية أمس مع الفريق استعداداً لمباراة الغد .

مواعيد مباريات الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

فيما يشكل هذا الأمر حيرة للمدير الفني موسيماني، وذلك بسبب تألق علي لطفي الحارس البديل في مباراة القمة حيث استطاع ان يصد ركلة جزاء من محمود علاء لاعب الزمالك، وكان من العوامل الأساسية في الفريق التي حققة الفوز، بينما طالب البعض بفرصة كاملة لـعلي لطفي لإثبات مكانته.

ويعيش موسماني حالة من الحيرة فمن سيبدا لقاء الغد ويحرس عرين القلعة الحمراء، والتي تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث اشاد الجماهير واللاعبين بأداء علي لطفي المميز، فيما محمد الشناوي هو حارس المرمي الأول، حيث لم تكن هذا هي المباراة الأول لحراس الاهلي في اول مشاركة في القمة، حيث استطاع كل من محمد الشناوي صد ضربة جزاء من باسم مرسي 2018، بينما علي لطقي صد ضربة جزاء من محمود علاء 2021 ومن ناحيه اخري بدا الجري علي معلول لاعب الفريق حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي داخل ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

ويقوم معلول بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية. الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق سوف يشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية مع الفريق بداية من مران الغد

فيما أكد أبو عبلة تحسن حالة ياسر إبراهيم خلال البرنامج التأهيلي المصغر، الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة، مؤكد أن اللاعب سوف يشارك في جزء من مران الغد مع الفريق.

وكان ياسر إبراهيم قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الماضية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

كأس مصر

وكانت اخر مواجهات الأهلي في كأس مصر أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح المارد الأحمر