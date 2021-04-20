/627846/التفاصيل-الكاملة-ارتفاع-جماعي-لمؤشرات-البورصة-المصرية-في-جلسة-منتصف-الأسبوع

أثارت مؤشرات البورصة المصرية الجدل بين خبراء الشأن الاقتصادي خلال الأيام القليلة الماضية، وبدأت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع كافة المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 10390 نقطة.

كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 1955 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 12698 نقطة.

وحقق المؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.49 % ليصل إلى مستوى 1893 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.12 % ليصل إلى مستوى 2803 نقاط.

إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهى العبوات الطبية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ومصر بني سويف للأسمنت والاستثمار العقاري العربي وراية القابضة.

إ يقاف تداول 20 شركة

وكانت قد أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول الاثنين.

وهم: العبوات الطبية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، مصر بني سويف للأسمنت، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، راية القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، ريكاب للاستثمارات المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، العربية لحليج الأقطان، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الأهرام للطباعة والتغليف، دايس للملابس الجاهزة، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ليسيكو مصر.

البورصة تربح 5.52 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين العرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.770 مليار جنيه.

استحوذ الأجانب على نسبة 13.26%

وبلغ حجم التداول على الأسهم 415.5 مليون ورقة مالية بقيمة 734.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.3 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.26%، والعرب على 8.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.15% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.84%.

صافي تعاملات الأفراد الأجانب

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.5 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 43.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 25.4 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 32.6 مليون جنيه، على التوالي.