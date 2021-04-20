صور.. محافظ المنيا: تبطين 166 كيلو مترا من الترع

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة القاضى، محافظ المنيا، على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذى أطلقته القيادة السياسية، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع والمجارى المائية، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، والحفاظ على الموارد المائية.





وأضاف المحافظ، فى بيان صحفى، أنه يتابع بشكل يومى الموقف التنفيذى للمشروع والذى يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو قرية والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، حيث تم الانتهاء من أعمال 166 كيلو مترا على مستوى مراكز المحافظة، وجارى استكمال باقى أعمال التبطين والتأهيل.

وأوضح المحافظ، أن المشروع يهدف إلى ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الرى خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الزراعية.

ووجه محافظ المنيا وكيل وزارة الرى بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وتشغيل أبناء القرية فى المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء القرى والمراكز المنفذ بها، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ، تحت إشراف مسئولى الرى ورؤساء المراكز والقرى.

وأوضح المهندس عبدالحميد البركاوى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا، انه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من 166 كيلو مترا، من إجمالى مستهدف 394 كيلو مترا، بالإضافة إلى 98 كيلو مترا جار الانتهاء من أعمال البت الفنى والإسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة.

وأشار إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه.