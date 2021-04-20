صور.. محافظ المنيا: تبطين 166 كيلو مترا من الترع

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وأضاف المحافظ، فى بيان صحفى، أنه يتابع بشكل يومى الموقف التنفيذى للمشروع والذى يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو قرية والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، حيث تم الانتهاء من أعمال 166 كيلو مترا على مستوى مراكز المحافظة، وجارى استكمال باقى أعمال التبطين والتأهيل.
وأوضح المحافظ، أن المشروع يهدف إلى ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الرى خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الزراعية.
ووجه محافظ المنيا وكيل وزارة الرى بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وتشغيل أبناء القرية فى المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء القرى والمراكز المنفذ بها، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ، تحت إشراف مسئولى الرى ورؤساء المراكز والقرى.
وأوضح المهندس عبدالحميد البركاوى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا، انه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من 166 كيلو مترا، من إجمالى مستهدف 394 كيلو مترا، بالإضافة إلى 98 كيلو مترا جار الانتهاء من أعمال البت الفنى والإسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة.
وأشار إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه.
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