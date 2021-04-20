بمنتهى الحسم.. توجيهات مهمة من محافظ الفيوم لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا، لمتابعة موقف كورونا، والوقوف على آخر المستجدات لمجابهة انتشار الفيروس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحى.





وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرضا للوضع الراهن داخل المستشفيات من نسب الإشغال، وعدد الآسرة، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بكافة المستشفيات وأماكن العزل على مستوى المحافظة، ونسب كميات الأكسجين، ومناقشة عدد من الإجراءات المتبعة من جانب مديرية الصحة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن المحافظ وجه، خلال الاجتماع، بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الحسم لمجابهة انتشار الفيروس، وكذلك متابعة معدل استهلاك الأكسجين أول بأول والعمل على توفير مخزون منه لتلبية احتياجات المستشفيات.

ووجه محافظ الفيوم، باستمرار التوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى التصدى لفيروس كورونا، خاصة خلال هذه الفترة التى تشهد العديد من المناسبات، فضلاً عن العمل على جاهزية القطاع الطبى بشكل دائم للتعامل مع تداعيات هذا الفيروس.

وخلال الاجتماع، قدم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، عرضا تناول خلاله آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وحالات الإصابات، ونسب إشغال الأسرّة الداخلية وكذا العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، ومخزون المستلزمات الطبية، وموقف المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى، وموقف التطعيم باللقاحات، مشيرا إلى أنه جارى الاستعداد والتجهيز لتطبيق خدمة التطعيم بالمنازل لغير القادرين على الحركة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف.