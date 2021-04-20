إنفوجراف.. ضوابط إعادة فتح الحضانات

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز الضوابط التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى لفتح الحضانات وشدد على الإلتزام بها.

وتواصل لجنة عمل الحضانات غير المرخصة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 2371 لسنة 2020، بالعمل حاليا على وضع ضوابط لمنح ترخيص مؤقت 3 سنوات للحضانات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها إذ يبلغ عدد الحضانات غير المرخصة ما يقرب من 10 آلاف و488 حضانة.

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