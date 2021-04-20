صور.. تكثيف التطهير والتعقيم بمدن وقرى سوهاج للوقاية من كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار حملات التطهير والرش والتعقيم للشوارع والميادين والأماكن العامة والمنشات، وأماكن تردد المواطنين، وذلك بمختلف مدن وقرى المحافظة تنفيذا لخطة المحافظة وتوجيهات طارق الفقى محافظ سوهاج للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.





ففى مركز ومدينة دار السلام واصلت الوحدة المحلية حملات التعقيم والتطهير بالمدينة،والقرى التابعة، إذ تم تكثيف الحملات بقرى أولاد يحيى بحرى، وقرية مزاتة شرق، وأولاد سالم بحرى، وقرية برمانة، ونجع جودة، ونجع الثلاثين، وقرية العقارية، وتم تعقيم ورش شوارع قرية السلام، والبلابيش بحرى، وأولاد بكر ونجع عمار وقرى سيول بكر وعمار، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حملة لأعمال الرش والتعقيم بشوارع قرية أولاد نصير.



وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة حملات الرش والتطهير بدائرة المركز، إذ تم رش وتطهير "شارع الجمهورية، وشارع الشهداء وشارع البساتين وشارع هندسة الرى، ومنطقة نجع الضبع، ومنطقة نجع أولاد ابو زيد، ومنطقة نجع وحشى، ومنطقة نجع غزالى ونجع بهادر، وشارع المركز القديم، ومنطقة شق النزلة، وشارع سنبل، ومنطقة كوم الجرون، وشوارع غرب البلد، والشيخ الشعراوى، ومنطقة مركز الشرطة الجديد، وعمارات الموقف، ومنطقة السوق القديم، ومنطقة نجع أبوعقيل، ونجع صقر، والوحدة المحلية لقرية جهينة الشرقية ومركز شباب جهينة الشرقية، ومكينات الصرف الآلى.



وفى حى غرب سوهاج واصلت حملات التطهير والتعقيم أعمالها بفرعيات نجع مطرود، وبمنطقة الجوازات وفرعيات القيسارية، وشارع المحطة.



وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا حملات التطهير والتعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث شملت الحملات "مدينة طهطا، وساحل طهطا ،والمجالس القروية التابعة" مجلس قروى نزلة القاضى، ومجلس قروى بنجا، ومجلس قروى شطورة، ومجلس قروى الصوامعة غرب".



وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة حملات التطهير والتعقيم بدائرة المركز، إذ تم تطهير وتعقيم مبنى الوحدة المحلية بالكامل، وفى الدويرات تم رش وتعقيم مبنى الوحدة المحلية، ومكتب البريد، ومكتب تموين الدويرات، ومجلس قروى روافع العيساوية، والدويرات ومبنى الحملة الميكانيكية.

وفى حى الكوثر تم القيام بحملة تعقيم مكبرة استهدفت المرور وأبراج الأوقاف والشوارع الموازية.