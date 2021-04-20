الحكومة: إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، بمقر وزارة الطيران المدنى، لاستعراض ملفات عمل الوزارة والمشروعات الاستثمارية التى تقوم بها، بحضور الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.





وخلال الاجتماع، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح تفصيلى من وزير الطيران المدنى حول المشروعات الاستثمارية التى توليها الوزارة اهتماما خلال الفترة الحالية بالرغم من تأثير جائحة كورونا.

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولى على المشروعات الاستثمارية التى تنفذها وزارة الطيران المدنى فى الوقت الحالى، وكذا الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة بهدف تخفيف تداعيات جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على صناعة النقل الجوى حول العالم، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتطوير منظومة الطيران المدنى، لما تقوم به من دور حيوى فى خدمة الاقتصاد القومى وتعزيز العلاقات بين مصر ومختلف البلدان.

كما عرض وزير الطيران المدنى خلال الاجتماع مخطط طرح الأراضى الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران وعرضها على المستثمرين، إذ أوضح الوزير أنه يتم حاليا دراسة اتخاذ المراحل النهائية من طرح الأراضى الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران، والتى تتميز بموقع فريد وجاذب للاستثمار، خصوصا فى ظل تطوير شبكة الطرق والمحاور المحيطة بالمطارات والتى توليها الدولة المصرية اهتماما بالغا.

كما استعرض الطيار محمد منار عنبة، موقف تطوير المطارات المصرية وزيادة السعة الاستيعابية لها، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، ومن بينها مشروع توسعة مطار سفنكس الدولى، وكذا إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولى.