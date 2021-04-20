نشرة معلومات الوزراء.... السيسي يتابع نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومنظومة حضانات الأطفال

تناولت النشرة "مؤشرات" توقعات صندوق النقد الدولي بتسجيل 37% سنوياً متوسط للاحتياجات التمويلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة (2021 - 2022) وفق تقرير "التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، إلى جانب إبراز ترتيب مصر في مؤشر السياحة العلاجية العالمي الصادر عام 2020 عن جمعية السياحة العلاجية.

وألقى قسم "زاوية تحليلية" الضوء على العلاقات المتشابكة بين الصين وإفريقيا بعد وصول حجم الاستثمارات الصينية في القارة السمراء بنحو 2.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019، إلى جانب سرد للمساهمات الصينية الخاصة بمشروعات البنية التحتية ومبادرة "الحزام والطريق التي تهدف إلى رفع كفاءة وتطوير الموانئ الرئيسية بدول القارة.

على المستوى المحلي، نقلت النشرة توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تضمنت تصريحات للمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري حول تأثير الملء الثاني لسد النهضة على حصتي مصر والسودان، وكذلك رصد دقيق لردود الفعل الصادرة على بيان وزارة الموارد المائية والري الخاص بتفنيد الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة وعددها فتحتان قادرتان على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق.

واحتوت النشرة أيضا على مقالاً للرأي بتوقيع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، حمل عنوان (ظاهرة الإرهاب الناشئ في الولايات المتحدة) حللَّ عبره ملامح المأزق السياسي والاجتماعي الذي تعاني منه الولايات المتحدة الامريكية الآن جراء تصاعد معدلات العنف والتطرف بصورة غير مسبوقة، كما تضمنت النشرة عرض كتاب Elsevier Inc الصادر عام 2020 للمؤلف Morris Altman حيث يبحث الكتاب في سُبل اتخاذ القرارات الاقتصادية الذكية في عالم معقد، كما يوجد داخل النشرة أيضا رصد لأسعار السلع المحلية والصرف والذهب وأجندة الفعاليات وإمساكية شهر رمضان.

وفيما يلي أبرز عناوين النشرة:

- الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومنظومة حضانات الأطفال.

- وزير التربية والتعليم: لا صحة لإلغاء النظام الإلكتروني.. والامتحانات التجريبية الإلكترونية مستمرة.

- المتحدث باسم وزارة الري: الملء الثاني سينتقص من حصة مصر والسودان من المياه 20 مليار متر مكعب.

- واشنطن وموسكو تواصلان مناقشة عقد قمة بين بايدن وبوتين.

- تحليل دولى: الاستهلاك الكبير لوقود السيارات عزز الطلب العالمي على النفط.

- استطلاع اليوم: 53.2% من المصريين سمعوا عن معارض أهلًا رمضان التى أعدتها وزارة التموين.. و26.7% منهم أشاروا لوجود منفذ تابع لها بالقرب من مسكنهم.

- إنفوجرافيك اليوم: توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي خلال عامي 2021 و2022.

- زاوية تحليلية: الصين وأفريقيا .. علاقات متشابكة.

- مصر في المرتبة الثالثة عربيًا فى مؤشر السياحة العلاجية العالمي عام 2020.

- مناطق التجارة الحرة في المغرب.

- مقال اليوم: الدكتور/ طارق فهمي يكتب: ظاهرة الإرهاب الناشئ في الولايات المتحدة.

- كتاب: اتخاذ القرارات الاقتصادية الذكية في عالم معقد.

- أجندة الفعاليات: مؤتمر جوجل I/O 2021.