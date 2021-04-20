بروتوكول تعاون بين ”الريف المصري” والجامعة البريطانية بمصر في مجال الطاقة المتجددة

وقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد المهندس عمروعبد الوهاب ، والقائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية بمصر الدكتور يحيي بهي الدين ،بروتوكول تعاون بين الشركة والجامعة بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة لخدمة المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان.
ويشمل المشروع على تركيب توربينات رياح لتوفير الكهرباء من خارج الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير الدعم الفني فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه، حضر التوقيع فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وتمنح الجامعة البريطانية "شركة تنمية الريف المصري الجديد" الحق - بموجب هذا الاتفاق - في الاستفادة من أحد التوربينات التي تعمل بطاقة الرياح، والتي تم إنتاجها عن طريق الجامعة البريطانية لتوفير الطاقة المتجددة، وذلك بدون مقابل مادي ولمدة خمسة أعوام تبدأ من تاريخ توريد وتشغيل التوربينة، حيث يأتي ذلك دعما من الجامعة البريطانية للمشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، لأغراض البحث العلمي، ولدعم جهود استخراج المياه الجوفية من أجل توفير مياه الري والشرب في هذه المناطق الزراعية والعمرانية الجديدة.
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