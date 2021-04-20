/627842/إنفانتينو-رئيس-الاتحاد-الدولى-كل-شخص-قرر-المغادرة-يتحمل-العواقب-القادمة

وجة جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم رسالة غاضبة على معارضة فيفا لمشروع دورى السوبر الأوروبى، وذلك بعدما أعلن 12 ناديا أوروبيا كبيرا من خلال بيان مشترك عن اتفاقية لإنشاء بطولة كرة قدم جديدة، وسط اعتراضات كبيرة من جانب الاتحادات المحلية والاتحاد الأوروبى لكرة القدم، فضلا عن حكومات دول كبيرة على غرار بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

ووجه إنفانتينو رسالة شديدة اللهجة للأندية المؤسسة لدورى السوبر الأوروبى، وقال: "كل شخص قرر المغادرة يجب عليه ان يتحمل العواقب القادمة".

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وأضاف رئيس فيفا: " لايوجد شئ يسمي بأرض مشتركة ، إما أن تكون بالخارج أو الداخل ، فيجب على الجميع أن يتحلى بالاحترام، وهى قواعد وأسس فيفا وكذلك الاتحاد الأوروبي".

وواصل حديثة قائلاً: " أنا سوف اكون صريح معكم الفيفا لا يوافق علي قرار مثل ذلك، مهمتنا فقط أن نحمي جميع النماذج الرياضية ومسابقات الأندية والمنتخابات”.

وأستكمل حديثة:” دورنا هو حماية كرة القدم والمسابقات والمنتخابات حتي تبقي هذه الرياضة في انحاء العالم، "في فيفا لا يسعنا سوى أن نرفض بشدة فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي، وعليكم تحمل عواقب هذه القرارات".

ووأصل قائلا " كل من اختار العيش بطريقتة الخاصة، يتحمل العواقب المترتبة علي ذلك الأمر فلا يمكن لنصفك الأول أن يكون داخلي والنصف الآخر خارجي."

وأختتم حديثة قائلاً:” لقد عملت 16 عام فى الـUEFA، لقد عملت كثيراً للدفاع عن مبادئ وقيم هذه اللعبة، التي تمكنت من نجاحها سيتعين على الأندية تحمل مسئوليتها، والتفكير فى كل المشجعين الذين ساهموا فى ما هى كرة القدم اليوم".

وأعلن أمس 12 ناديا كبيرا في قارة أوروبا التواجد والمشاركة في دوري السوبر الأوروبي، وزاد عليهم منذ قليل فريق بايرن ميونخ الألماني، والذي كان مترددا في قبول المشاركة من عدمها حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين.

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ريال مدريد

وسيكون فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مكلفا برئاسة دوري السوبر الأوروبي، لأن الفكرة كان يعمل عليها منذ سنوات عديدة، وأنضم له حتي الآن 12 فريق بجانبة وهم: آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ميلان، يوفنتوس، إنتر ميلان، ليفربول، تشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ.