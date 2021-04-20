آخر تطورات محاكمة لاعب الزمالك السابق

شوبير يتقدم ببلاغ ضد لاعب الزمالك السابق

وأوضح الكابتن أحمد شوبير في البلاغ الذي تقدم به ضد لاعب الزمالك، أسامة حسن إلى قسم شرطة الساحل، إنه لا توجد أي معرفة أو خلافات بين اللاعب أو علاقة تجمع بين اللاعب وعائلة شوبير تدفعه للخوض فيهم أو التحدث عنهم بشكل غير لائق .

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وأضاف اللاعب اسامة حسن ،لاعب الزمالك السابق في التحقيقات أنه لم يكن يقصد الإهانة فقررت النيابة إخلاء سبيله.

اخلاء سبيل المتهم

وكان قد تم إخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، في البلاغ الذي قدمه ضده الإعلامي أحمد شوبير، والذي اتهمه فيه بسبه وسب عائلته دون سابق معرفة او خلافات بينهم.