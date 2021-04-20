/627847/تجديد-حبس-المتهم-فى-قضيىة-جثة-موظفة-مستشفي-حلوان
ألقت الأجهزة الامنية بالقاهرة القبض على عامل مشتبه به في واقعة نبش قبر وحرق موظفة بمستشفي حلوان العام ، قبل التحقيق معه وحبسه 4 أيام.
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حيث أمرت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم في واقعة نبش قبر وحرق موظفة بمستشفى حلوان العام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
بلاغ بوجود جثة متفحمة
وكان أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا يفيد بوجود جثة متفحمة بمنطقة المقابر ،بعد وفاتها بكورونا، حيث أخرج مجهولون جثتها دون رحمة وأحرقوها، وتركوها خارج القبر .
مستشفي حلوان العام
وكشفت التحريات أن الضحية تعمل في مكتب شؤون المرضى بمستشفى حلوان العام،و قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن إصابتها بمرض السكر، وكانت تقطن الممرضة بمنطقة المشروع الأمريكي في حلوان.
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