لفصل مقدم الخدمة عن الموظف.. وزيرة التخطيط تعلن تطوير 265 مركزًا تكنولوجيًا

/627848/لفصل-مقدم-الخدمة-عن-الموظف-وزيرة-التخطيط-تعلن-تطوير-265-مركزا-تكنولوجيا

أعلنت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة تطوير مراكز تكنولوجية بهدف فصل مقدم الخدمة عن الموظف، قائلة إن تحسين الخدمات المحلية بدأ بشكل حضارى ومتكامل على مستوى الجمهورية.

تطوير 265 مركزا تكنولوجيا

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم تطوير 265 مركزا تكنولوجيا على مستوى محافظات مصر، بالإضافة إلى تدشين منصة الخدمات المحلية لتقديم الخدمات المحلية "أون لاين".

10 سيارات مجهزة للعمل كمراكز تكنولوجية

جاء ذلك خلال تسليم اللواء محمود شعراوي وزير المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تسليم أول 10 سيارات مجهزة للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات الأحياء للمواطنين.

يأتي ذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية

وزارة التخطيط تستعرض ملامح الخطة الاستثمارية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/21، والتوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام ذاته.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام 2021/2022 تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

إضافة إلي الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلي جانب مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية

وأضافت السعيد أن التوجهات العامة للخطة تتضمن كذلك إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية الـمعلومات والزراعة، في إطار تطبيق الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية، إلي جانب إبراز الـمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة الـمواطن الـمصري.

فضلًا عن إعطاء الأولوية لتوطين الـمشروعات التكنولوجية وتوجيه الـمخصصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجاً من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".

قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة

وفيما يتعلق بالملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، أوضحت السعيد أن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة تبلغ 1.25 تريليون جنيه.