/627851/أيمن-يونس-كارتيرون-هو-من-هزم-الزمالك-وليس-موسيماني-واللقاء--حدوتة-مؤلمة-للزملكاوية

علق أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق على خسارة الزمالك أمام غريمه التقليدى النادى الأهلى، فى لقاء القمة الذى جمع بينهم مساء الأحد الماضى، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف،

قال يونس عبر برنامجه الإذاعى "الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم": سناريو مباراة القمة لم يكون في الحسبان، كارتيرون هو من هزم الزمالك وليس موسيماني، حيث لن يعد الفريق نفسياً عقب الخروج من البطولة الإفريقية، في المباريات الكبيرة يجب أن يقنع فريق الأخر بأنه الأقوي”

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وتابع قائلاً: “كارتيرون كان متحفظاً زيادة عن اللازم وألزم اللاعبين في الشوط الأول بالتواجد في وسط ملعبهم، في الشوط الأول الزمالك هزم معنوياً بعد سيطرة الأهلي، حتى في ركلة الجزاء كان علي لطفي مهيئاً للتصدي لها نفسياً.

وواصل: دائماً النجوم الكبار يقولون لنا الربع ساعة الأولى هي الأهم، موسيماني ذكي جداً ولعب بمبدأ أنا الأقوى، وجمهور الزمالك حزين بسبب أول نصف ساعة من المباراة التي فقد فيها الزمالك الثقة، وأداء رائع من لاعبي الأهلي.

وأستكمل:” لقطة أحمد سيد زيزو”عيب” الفريقين كانوا يسخنوا وهو جالس علي الأعلانات، اللاعب المحترف يجب أن يكون ملتزما، لاعيبة الأهلي لم ترفع عينها تلاقي كل اللاعيبة بتسخن، لكن عندما ترى زيزو جالس على لوحة إعلانات هذا يعطي انطباعا بعدم التركيز.

واختتم حديثة قائلاً : الأهلي كان يملك عدد كبير من الغايابات والإصابات ، ولكن أستطاعو ان يخوضوا اللقاء بشخصية الشياطين الحمر المباراة كانت حدوتة مؤلمة للزملكاوية، وتحيه كبير للتحكيم المصري”.

ويستعد نادي الزمالك لمباراته أمام فريق الأنتاج الحربي المقبلة يوم الخميس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد السلام بالقاهرة.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدف لهدفين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري الممتاز والتي احتضنها استاد القاهرة الدولي مساء يوم الأحد.

ليتوقف رصيده عند النقطة 33 في الصدارة من اصل 15 مباراة خاضها الفريق، ويصبح الفارق بين القلعتين البيضاء والحمراء هو 3 نقاط فقط، بينما المارد الأحمر يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق.