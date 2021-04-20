فتحي مبروك: الأهلي دائماً يستطيع أن يحقق الفوز علي الزمالك

/627852/فتحي-مبروك-الأهلي-دائما-يستطيع--أن-يحقق-الفوز-علي-الزمالك

أكد فتحي مبروك مدرب النادي الأهلي السابق، أنه لم يتفاجأ بفوز الأهلي على الزمالك في المباراة الأخيرة بالدوري بهدفين مقابل هدف، برغم من العدد الكبير من الغيابات.

وقال مبروك في تصريحات عبر برنامج "الفيلسوف" على إذاعة أون سبورت إف إم:الأهلي بالاعبينه قادرة علي الفوز دائماً والزمالك كان العامل الأساسي، محمد شريف أهدر هدف محقق في الدقيقة الأولي”.

وتابع حديثة قائلاً:” تقييم أي فريق في العالم كله يرجع إلى النتائج، وموسيماني ناجح جداً في هذا الأمر وهناك قناعة تامة بقدراته من الجماهير والاعلام.

وأستكمل حديثة قائلاً: من رأي الشخصي ان محمد شريف وعلي لطفي يستحقان أن تقاسم لقب رجل المباراة ، خاصة أن شريف سجل هدفي فوز الأهلي وعلي لطفي تصدى لركلة جزاء وحافظ على النتيجة، حيث لم أتفاجاء من فوز الشاطين الحمر الفريق لديه عدد من الاعبين المميزن”.

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ووأصل:المارد الأحمر قادر علي تقديم أن يستثمر الدوري والأمور الفنية في بطولة إفريقيا”.

وأختتم حديثة قائلاً:” أتمني من الله في هذه الأيام المباراكة ان اعود لتولي تدريب فريق، بينما العامل السني لا اعترف بالسن، أنا من المدربين الذين لم يكتسبوا خبرة التعامل مع وكلاء المدربين”.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأربعاء أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

من المقرر أن يختتم التدريبات اليومم، ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الفريق السكندري التى يدخلها الأحمر بمعنويات عالية بعد الفوز في القمة الأخيرة على الزمالك 2-1.

ومن ناحيه اخري يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق.

مباراة القمة

فيما انتصر الشياطين الحمر على الزمالك حيث سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.