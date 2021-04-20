/627853/عجز-في-التموين-خلال-رمضان-الحكومة-تكشف-التفاصيل-والحقيقة

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في السلع التموينية خلال شهر رمضان.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لوجود عجز في أي من السلع التموينية خلال شهر رمضان، موضحة توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي، مع ضخ كميات وفيرة منها في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.

كما أضافت أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، موضحة أن شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع التموينية لمنع التلاعب في أسعار السلع أو احتكارها.

كميات كبيرة من السلع التموينية

كما يتم ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية بــ 1500 مخزن تنتشر بمختلف محافظات الجمهورية.

5 آلاف طن سكر يومياً برمضان

ويجري صرف أكثر من 5 آلاف طن سكر يومياً لمنافذ صرف السلع التموينية خلال شهر رمضان، وكذلك ضخ ما يزيد عن 3 آلاف طن زيت طعام، وأكثر من ألف طن أرز، وألف طن بالنسبة للمكرونة، إلى جانب ضخ كميات كبيرة من باقي سلع المنظومة التموينية التي يصل عددها إلى 28 سلعة بنسب متفاوتة وفق احتياج كل منطقة.

طرح منتجات عيد الفطر المبارك

بينما أعلن المهندس ابراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة أهلا رمضان، والتي بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك لتخفيض الأسعار على مجموعة السلع الغذائية الأساسية، وانطلقت تحت شعار "معا من أجل مصلحة المستهلك"، ستشمل طرح المنتجات الغذائية الخاصة بعيد الفطر المبارك.

بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 30%

ومن المقرر طرح تلك المنتجات في المنافذ الخاصة بعروض أهلا رمضان بدءا من الأسبوع المقبل بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 30% فى جميع محافظات الجمهورية.

وقال العربي إنه تم الاتفاق مع الموردين على طرح علب مختلفة الأحجام فى جميع المنافذ الخاصة بالمبادرة، وذلك لتلبية احتياجات المواطن المصري.

خفض هامش الربح

وأوضح أن السلاسل التجارية ستستمر فى خفض هامش الربح علي مجموعة من السلع الأساسية تتجاوز 40 سلعة لتحقيق استقرار فى الاسعار، وذلك بالإضافة إلى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة أثناء الشهر الكريم.

تنظيم 118 منفذا في الجمهورية

وأضاف أنه تم تنظيم نحو 118 منفذا بجميع انحاء الجمهورية، بخلاف المعارض الرئيسية، مؤكدا على مشاركة أكثر من 200 مورد من صانع ومستورد للسلع الرمضانية متضمنة الألبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن واسماك، والزيوت والسمن والسكر.