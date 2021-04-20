/627855/محمد-الحسيني-يواجه-محافظ-الجيزة-بعدم-تطوير-مستشفي-بولاق-وعدم-وجود-هيئة-إسعاف-ووحدة-صحية

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محافظة الجيزة بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة للرد عليها .

مشروع التأمين الصحي

واستعرض النائب محمد الحسيني وكيل اللجنه طلبات الإحاطة المقدمه منه بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، لم يبدأ تنفيذها، حتى الآن نتيجة عدم وجود رخصة للمبني القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل.

أغلاق مستشفي التأمين الصحي بكفر طهرمس

وعرض النائب محمد الحسيني طلب إلاحاطة عن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن بالرغم من صدور قرار إزالة للمبني القديم .

عدم وجود مراكز لهيئة الاسعاف

واستعرض النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية ، طلب إحاطة ثالث بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن / الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة – لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.

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وشدد النائب المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية علاقة تكاملية تهدف إلى تقديم افضل خدمة للمواطن، مشيدا بأداء محافظ الجيزة فىيما ينجزه من اعمال الفترة الماضية .

وأضاف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة ، إلى أن الهدف واحد بين السلطتيتن التنفيذية والتشريعية وهو تنفيذ واجبهم فى خدمة الوطن والمواطن، مشيرا إلى انه يعمل بكامل جهده للوقوف على السلبيات والتعرف على المشاكل وحلها .

هذا وتستأنف لجنة الادارة المحلية عقد اجتماعاتها برئاسة النائب احمد السجيني وبحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد ،لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب .