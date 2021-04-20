627856 /627856/الإفراج-بالعفو-عن-1686-سجينا-تنفيذا-لقرار-الرئيس-السيسى-بمناسبة-شهر-رمضان 12:14 م - الثلاثاء 20 أبريل 2021 أعلنت وزارة الداخلية، عن الافراج عن 1686من نزلاء السجون، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك نفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (155) لسنة (2021) بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان المعظم.. التوسع في إجراءات الإفراغ عن النزلاء يأتى ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء. تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفراج بالعفو عن 1686 سجينا تنفيذا لقرار الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.