/627857/محافظ-الجيزة-ينتقد-ملف-الصحة-الأوضاع-غير-مرضية-صور

انتقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ملف الصحة في محافظة الجيزة، مشيرا إلي أن المخصصات المالية التي تم توفيرها لملف الصحة داخل محافظة الجيزة مجرد مسكنات، مؤكدا علي أن ملف الصحة يحتاج للدعم أكثر خاصة المستشفيات داخل المحافظة أوضاعها غير مرضيه.

محافظ الجيزة: سيصدر رخصة هدم لتطويرها

وقال محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، خلال اجتماع لجنه الاداره المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من نواب الجيزة، وفي رده علي طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة حول مستشفي بولاق الدكرور قال:” تم التواصل مع وزيرة الصحة من أجل التطوير والبدء في تنفيذ أعمال تطوير مستشفي بولاق الدكرور وسوف يتم إصدار رخصه هدم لتطويرها، مشيرا إلي أن ملف الصحة يحتاج دعم أكثر من المتاح الآن.

لجنة الإدارة المحلية

هذا وتعقد لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محافظة الجيزة بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة للرد عليها .

واستعرض النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنه طلبات الإحاطة المقدمه منه بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، لم يبدأ تنفيذها، حتى الآن نتيجة عدم وجود رخصة للمبني القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل.

وعرض النائب محمد الحسيني طلب إلاحاطة عن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن بالرغم من صدور قرار إزالة للمبني القديم واستعرض طلب إحاطة ثالث بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن / الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة – لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.