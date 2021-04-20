فتح باب تراخيص البناء.. طريقة الحصول عليها إلكترونيًا

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تفاصيل وخبر ينتظره الكثير من المواطنين المصريين، والذي يسهم بشكل كبير في زيادة حركة البيع والشراء في مواد البناء، ألا وهو فتح الباب أمام تراخيص البناء أخيرًا.

موعد فتح الباب

فيما أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر أن يتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو القادم.

طريقة فتح التراخيص

شعراوي أكد أن الأمر سيتم بشكل تجريبي لمدة شهرين، على أن يتم فتحها في حي واحد لكل محافظة سيتم اختياره والإعلان عنه، ثم ستفتح بعد شهرين بناء على تقييم التجربة.

اشتراطات البناء المعلنة

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة، التى تمت بالتوافق مع نواب البرلمان والجهات المختصة.

مدة استخراج الرخصة

وأشار شعراوي، إلى أن مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر فى أى مشكلة أو معوقات خلال فترة تجربة تطبيق الاشتراطات، كما سيتم إصدار كتيب يضم كل الاشتراطات.

أي جهة ستخرج الرخصة؟

استخراج الرخصة سيعتمد على الحى والجامعات ونقابة المهندسين وكل جهة سيكون لها إجراءات واختصاصات معينة، لافتًا إلى أن أهم نقطة هى كود الجراجات، نظرا لأهمية توسعة الشوارع، وكود الجراجات الجديد يتماشى مع مساحة الشقة.

استبدال كافة التراخيص الورقية

بينما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استبدال كافة التراخيص الورقية المعتمدة من المركز التكنولوجي للخدمات أو المراكز التكنولوجية بالأحياء وتشتمل على محال، إشغالات، اعلانات، بناء، هدم، ترميم وغيرها، بتراخيص إلكترونية يحصل عليها المواطن مباشرة من بوابة خدمات المحلياتhttps://lgs.gov.eg/#/home).

كافة الطوابع والأختام بـ QR code

فضلا عن استبدال كافة الطوابع والأختام بـ QR code، مرفق بها إحداثي الموقع لإضفاء معايير المصداقية والحوكمة على التراخيص على أن يتم ارسال الـ QR code للمواطن في رسالة مع إمكانية حصوله على ترخيص ورقي بناء على طلبه فقط من المراكز التكنولوجية.

وذلك يمكن المواطن التقديم على كافة التراخيص والخدمات ودفع مقابل الخدمة إلكترونياً وبدون الدورة المستندية الورقية.

٤٢ خدمة إلكترونية

أكد المحافظ إطلاق منظومة إتاحة ٤٢ خدمة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية بعدد ٥ أحياء تضم شرق ووسط والجمرك والمنتزة أول، ومركز ومدينة برج العرب، وخلال ٣ أشهر سيتم تطبيقها في ٥ أحياء أخرى، لافتا إلى أن المنظومة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي.