/627859/وفد-تنسيقية-شباب-الاحزاب-يبحث-مع-وزيرة-التضامن-جهود-العمل-المشترك-صور

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة، وضم الوفد النائب أحمد فتحي، والنائبة أميرة صابر، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد عزمي، والنائب محمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وشيماء عبدالإله، المتحدث باسم التنسيقية، وكلا من شرين فتحي، ونجوي إبراهيم، والتهامي جمال أعضاء التنسيقية.

وفد من تنسيقية شباب الاحزاب يلتقي بوزيرة التضامن الاجتماعي

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، خلال اللقاء مختلف جهود الوزارة في البرامج المتنوعة بين ملفات الحماية والرعاية والتنمية.

مقترحات أعضاء الوفد

كما عرض أعضاء الوفد الكثير من الأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تدعم مجهودات الوزارة وتوسع نطاق فاعلية وتأثير مختلف برامجها.

بروتوكول تعاون بين تنسيقية الشباب ووزارة التضامن

ووتجدر الإشارة إلى انه سوف يتم الاعلان قريباً عن بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، يكون نواة للعمل المشترك الذي يستثمر طاقات وقدرات الشباب ويصل الحلقات التشريعية والتنموية والتنفيذية بعضاً ببعض في اطار تحقيق استراتيجية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

وتجدر الاشارة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نظمت فعالية جديدة عبر تطبيق "كلوب هاوس" تحت عنوان: "العلاقات المصرية الإفريقية.. تحديات وآفاق المستقبل"، وتناولت الفاعلية دور مصر الإقليمي وأهميتها للقارة السمراء، وأهمية التكامل والوحدة في تحقيق الاستقرار، والتحديات التى تواجه القارة السمراء وآفاق التصدى لها، والأمن الإفريقي، وتنمية القارة وانعكاساتها على الأمن وتحقيق متطلبات الشعوب.

اقرأ أيضا:محمد الحسيني يواجه محافظ الجيزة بعدم تطوير مستشفي بولاق وعدم وجود هيئة إسعاف ووحدة صحية

هذا وتستأنف لجنة الادارة المحلية عقد اجتماعاتها برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب.