/627860/أكثر-أمانا-جوجل-تطلق-النسخة-الأحدث-من-متصفح-Chrome
قررت شركة جوجل إطلاق النسخة الأحدث من متصفح Chrome، المتميزة بتقنيات وخصائص تجعل إستخدام الإنترنت أكثر عملية وأمانا.
مزايا النسخة الجديدة
نسخة Chrome 90 الجديدة تتضمن أنظمة حماية إضافية ضد هجمات NAT Slipstreaming الإلكترونية، ويقوم المتصفح بحظر الاتصالات عبر بروتوكولات “FTP و HTTP و HTTPS” المرتبطة بما يعرف بمنافذ "554" الرقمية، فضلا عن أن المطورين جهزوا هذه النسخة من المتصفح بتقنيات تشفير AV1 التي ستحسن وتزيد من حماية البيانات أثناء مكالمات الفيديو.
المتصفح يمكن مستخدميه من مزايا أخرى
كما مكن المتصفح لمستخدميه بنسخته الأحدث إعادة ترتيب الصفحات وعلامات التبويب المفتوحة على شريط البحث أو تسمية هذه الصفحات بالطريقة التي تناسبهم، والوصول إلى هذه العلامات بشكل سريع بالنقر على زري "Alt+Tab".
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