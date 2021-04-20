/627862/عبد-السلام-الجبلي-يثمن-الجولة-الأفريقية-لوزير-الخارجية-لمناقشة-تطورات-سد-النهضة

أكد النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على أهمية الجولة الأفريقية التى بدأها وزير الخارجية السفير سامح شكري بزيارة كينيا ودولة جزر القمر، وتتضمن عددا من الدول الأفريقية الشقيقة لنقل رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.

الجبلي يناشد الدول الأفريقية لدعم حقوق مصر

وقال الجبلى، فى بيان أصدره له اليوم، الثلاثاء، إن مثل هذه الجولات الدبلوماسية مهمة على ضوء حالة المماطلة من الجانب الإثيوبي بعد المفاوضات التى استمرت لمدة عشر سنوات، مناشداً جميع الدول الأفريقية دعم حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، خصوصا أن قضية المياه تعتبر أحد أبعاد الأمن القومي المصرى لما تمثله من أهمية في التنمية الشاملة.

العالم على وعي بتعنت الجانب الأثيوبي

وأوضح أن العالم كله تابع المفاوضات بشأن ملف سد النهضة وأصبح على وعى وإدراك كاملين بتعنت الجانب الإثيوبى، مؤكداً أن مصر قيادة وحكوماً وبرلماناً وشعباً حريصة كل الحرص على حماية الأمن القومي المائى باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

الجبلي: مصر لن تسمح بالمساس بحقوقها التاريخية

وأضاف عبد السلام الجبلى أن مصر لن تسمح أبداً بالمساس بحقوقها التاريخية فى مياه النيل والدولة المصرية بجميع مؤسساتها تراعى مصالح شعبها ولا تتهاون أبدا فى حق من حقوق المصريين وتعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على مصر والمصريين من قضية "سد النهضة"، مؤكداً ضرورة التوصل لاتفاق قانونى وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" بشكل متكافئ.

حق المياه لا يمكن التنازل عنه

وأشار إلى أن مصر أكدت أمام العالم على حق الجانب الإثيوبى في تحقيق مصالحه بتوليد الكهرباء طالما يراعى الحفاظ على المياه ولا يمس من قريب أو بعيد الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل لأن ذلك الأمر قضية وجود للمصريين ولا يمكن التنازل عنه.

شكري يسلم رسالة لرئيس جنوب أفريقيا

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري،قد التقى اليوم الثلاثاء، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حاملًا إليه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جولة شكري للقارة الأفريقية

جدير بالذكر أن سامح شكرى وزير الخارجية المصرى قد وصل أمس إلى جنوب أفريقيا، ، وذلك ضمن جولته في القارة الأفريقية، لشرح مستجدات ملف سد النهضة والموقف المصرى.

وكان قد التقى وزير الخارجية أمس، عثمان غزالى رئيس دولة جزر القمر الشقيقة، حاملا إليه رسالة من الرئيس السيسي، وذلك في ثانى محطات الجولة الأفريقية التى يقوم بها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى قام خلال اللقاء بتسليم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموجهة لرئيس دولة جزر القمر، التى تتمتع حاليًا بعضوية هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث تناولت الرسالة الوضع الحالى لمفاوضات سد النهضة واستعراض الموقف المصرى في هذا الصدد.

وأشار حافظ، إلى أن وزير الخارجية قدم للرئيس القمرى كذلك عرضًا حول أهم ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة، حيث أبرز الإرادة السياسية الصادقة التى تحلت بها مصر خلال الاجتماعات للعمل على إطلاق مسار تفاوضى جاد يسفر عن اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، فضلًا عن تأكيده تطلع مصر إلى العمل مع مختلف الدول والأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل لهذه القضية على نحو يحول دون المساس بالأمن والاستقرار الإقليمى.