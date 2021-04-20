 التوقيع على اتفاق تعاون أكاديمى بين جامعة الجلالة وهيروشيما

جدة - نرمين السيد - أعرب البروفيسور "Mitsuo Ochi"، رئيس جامعة "هيروشيما"، للسفير المصرى فى طوكيو أيمن كامل عن سعادته بالتوقيع على اتفاق التعاون الأكاديمى مع جامعة "الجلالة"، الذى سيتم بموجبه إيفاد خمس أساتذة من الجامعة سنوياً للتدريس فى جامعة "الجلالة"، بالإضافة إلى استقبال العديد من طلابها للدراسة بجامعة "هيروشيما".





وأضاف فى بيان صحفى لوزارة الخارجية، أن جامعته ترتبط بالعديد من أوجه التعاون مع 7 جامعات مصرية، مشيرا فى هذا الصدد إلى زياراته السابقة لمصر، وإلى تشرفه بلقاء رئيس الجمهورية على هامش قمة "تيكاد 7" التى انعقدت باليابان فى أغسطس 2019، حيث كان واضحاً له مدى الاهتمام الذى يوليه الرئيس لملف تطوير التعليم وتأكيد سيادته المستمر على أهمية الارتقاء بهذا المجال من خلال المشاركة مع كبريات الجامعات حول العالم ومن بينها جامعة ”هيروشيما".

هذا، وكان سفير مصر باليابان أيمن كامل قد شارك فى الفعالية التى تم تنظيمها عبر وسائل التواصل المرئى للتوقيع على اتفاقية التعاون بين جامعة "الجلالة" وجامعة "هيروشيما"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من كبار مسؤولى الوزارة، وبحضور رئيس جامعة "الجلالة" ونائب رئيس مجلس الأمناء، فضلاً عن رئيس وكبار مسئولى جامعة "هيروشيما".

ذكر السفير المصرى فى الكلمة التى ألقاها بهذه المناسبة أن توقيع هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ أولويات رؤية مصر صوب تعزيز أوجه التعاون مع اليابان فى مختلف القطاعات، ولاسيما فى مجال التعليم، مؤكداً أن الاتفاقية الجديدة تمثل إضافة على صعيد العلاقات المتميزة بين الجانبين المصرى واليابانى فيما يتعلق بمجال البحث العلمى وبناء القدرات، خاصة وأنه يأتى بالتعاون مع جامعة "هيروشيما" التى تعد واحدة من أفضل الجامعات اليابانية، مثمناً دور الجامعة وتعاونها الأكاديمى على مختلف الأصعدة مع الجانب المصرى، كما أعرب السفير عن تطلعه لأن تسهم تلك الاتفاقية فى تحقيق أهدافها المرجوة وتدعيم أوجه التعاون بين الجانبين.