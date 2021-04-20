صور.. الغضبان: توصيل الغاز الطبيعى لـ9 محطات وقود ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلن عادل الغضبان محافظ بورسعيد بانه تم الانتهاء من توصيل خدمة الغاز الطبيعى إلى 9 محطات وقود كأولى محافظات الجمهورية فى تنفيذ إضافة الخدمة إلى محطات الوقود والتابعين لشركة "غاز تك".





وأوضح محافظ بورسعيد أن ذلك يأتى ضمن خطة تحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى بمختلف أحياء المحافظة، إذ تم وضع بورسعيد ضمن 7 محافظات "المرحلة الأولى" يتم تطبيق تحويل السيارات إلى غاز طبيعى لمواجهة الاذحام على محطات وقود الغاز الطبيعى وتنفيذًا لخطة الدولة فى التوسع فى محطات الغاز الطبيعى ضمن البرنامج القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد مع مسؤولى شركة "غاز تك" و"كار جاس" بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والأجهزة المختصة.



واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذى الحالى لكل محطة على حدة وعرض الموقف الإنشائى لمحطات الغاز التى يتم تجهيزها للعمل بالغاز الطبيعى ومعدلات العمل فى توصيل المرافق للمحطات وموقف مد خطوط الغاز.



وشدد محافظ بورسعيد على سرعة إنجاز الأعمال طبقا للجداول المحددة للتنفيذ والتنسيق بين كل الجهات ليتم الانتهاء من كل المحطات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى أقرب وقت.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه يجرى العمل لإنجاز عدد من المحطات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى لمواجهة الإقبال على محطات الغاز وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات بما يضمن سرعة وجودة تنفيذ كل الأعمال.