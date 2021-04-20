فحص 480 ألف طالب خلال الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمنيا

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة القاضى، محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس، حفاظا على صحة أطفال المدارس وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.





وأعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وفقا لبيان صحفى، عن فحص 480 ألف من تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التى تستهدف إجراء المسح الطبى والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، بالتنسيق مع التأمين الصحى ومديرية التربية والتعليم بالمنيا. وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائى، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة فى الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم وأشار إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج.

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