شعراوى: كل عقار مخالف سيوفر جراجا خاصا لقبول التصالح

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه لن يتم الموافقة على قبول التصالحات على مخالفات الجراجات، نظرا للاحتياج الشديد لها، وأن كل عقار مخالف سيلتزم بتوفير جراحات للسيارات الخاصة بالعقار أو سيقدم ما يثبت التعاقد مع جراج خاص أو ساحة انتظار لتوفير اماكن للسيارات الخاصة بالعقار وذلك للموافقة على التصالح.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الاكواد الجديدة للجراجات فى تراخيص البناء الجديدة، سترتبط بمساحات الوحدات السكنية فمثلا الشقة الـ100 متر سيكون لها مكان سيارة واحدة فى الجراج والشقة الـ150 سيكون لها أماكن سيارتين والوحدة التى مساحتها 300 متر ثلاث سيارات وهكذا.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن توجيهات الرئيس السيسى بعدم التهاون فى التعدى على الجراجات كان هدفه الحفاظ على توسعة الشوارع وعدم توقف الحركة المرورية أو التأثير عليها، وتوفير أماكن للانتظار.
وذكر الوزير أنه من المقرر أن يتم فتح الباب امام رخص البناء 1- 5 القادم، وذلك بشكل تجريبى لمدة شهرين، على أن يتم فتحها بحى واحد لكل محافظة سيتم اختياره والاعلان عنه ثم ستفتح بعد شهرين بناءا على تقييم التجربة.
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