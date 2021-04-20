روسيا تعلن عن موعد استئناف رحلات الطيران إلي مصر

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تتوقع أن يتم استئناف رحلات الطيران العارض "تشارتر" مع منتجعي الغردقة وشرم الشيخ في مصر قريبا.

في سياق منفصل أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تعافي 9631 شخصا من إصاباتهم بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 8164 إصابة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء إن 379 شخصا توفوا خلال اليوم الماضي، وإن 12.6% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض "كوفيد-19".

وتوزعت الإصابات الجديدة على 83 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1996)، تليها مدينة بطرسبورغ (687)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (562).

وبلغت حصيلة الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و718854 إصابة، وتعافى 4 ملايين و343229 شخصا، فيما توفي 106307 أشخاص حتى الأن.