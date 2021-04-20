المفرج عنهم تنفيذا لقرار الرئيس السيسى: أدخل البهجة فى قلوبنا.. فيديو

رصد مقطع فيديو، لحظات الإفراج عن 1686 نزيلا من السجون من المحكوم عليهم، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (155) لسنة (2021) بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان المعظم، حيث قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (1686) نزيلا.

قال أحد المفرج عنهم، إنه يوم سعيد، ووجه الشكر للقيادة السياسية أنها أدخلت البهجة في قلوب العشرات، وذكر أنه مصاب بعدة أمراض خطيرة وممزمنة، ولو لم يتم علاجه لأصيب بكوارث، حيث تم علاجه من خلال أفضل الأطباء، وأحدث الأجهزة، خلال فترة سجنه، مما ساهم في تغيير أفكار كثيرة لديه.

وقالت إحدى السيدات المفرج عنها، أنها تشكر رئيس الجمهورية، ووجهت له رسالة قائلة: "ياريس كمل، كلنا محتاجين لك، مش ستات مصر بس، مصر كلها محتاجة لك".