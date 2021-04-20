إيلون ماسك يخسر 5.7 مليار دولار.. وفاة 2 بسيارة بدون سائق من انتاجه

/627867/إيلون-ماسك-يخسر-57-مليار-دولار-وفاة-2-بسيارة-بدون-سائق-من-انتاجه

خسر إيلون ماسك، من أغنى رجال الأعمال في العالم، وهو مؤسس شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية 5.71 مليار دولار خلال تعاملات الأسواق العالمية أمس الاثنين.

وتأتي الخسارة، في أعقاب حادث لسيارة ذاتية القيادة من إنتاج شركته، أسفر عن وفاة شخصين في الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت الماضي.

فقد جزءا من مكاسبه

وانخفضت ثروة ثاني أغنى شخص في العالم خلال تعاملات أمس، إلى نحو 183 مليار دولار، ليفقد جزءا من مكاسبه التي بلغت منذ العام الحالي حوالي 13.7 مليار دولار.

انخفاض أسهم شركة تسلا لتصنيع السيارات

وانخفضت أسهم شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية بحوالي 25.15 دولار خلال تعاملات البورصة الأمريكية أمس بنسبة 3.4% ليصل سعر السهم في ختام التعاملات إلى حوالي 714.63 دولار.

بدون سائق

وقالت السلطات المحلية، إنها تعتقد أن السيارة كانت تسير دون وجود أي شخص في مقعد السائق.

وورد أن أحد الرجلين في مقعد الراكب الأمامي، والآخر في المقعد الخلفي للسيارة.

كانت تسير بسرعات عالية

وقالت الشرطة إن السيارة كانت تسير بسرعات عالية على منحنى قبل أن تنحرف عن الطريق وتشتعل فيها النيران.

4 ساعات لإخماد حريق السيارة

وقال أحد رجال الشرطة لوسائل الإعلام إن الأمر استغرق من طواقم الطوارئ حوالي 4 ساعات لإخماد حريق السيارة، مشيرا إلى أن الفريق اتصل بشركة تسلا للحصول على المساعدة.

بطاريات الليثيوم يمكن أن تشتعل مجددا

ونقلت فوربس عن مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي قوله، إنه في حين أن المركبات الكهربائية ليست بالضرورة أكثر خطورة من المركبات التي تعمل بالغاز إلا أن بطاريات الليثيوم عالية الجهد مثل تلك المستخدمة في سيارات تسلا يمكن أن تشتعل مرة أخرى حتى بعد إخماد الحريق بشكل أولي.

تعليق إيلون ماسك على الحادث

فيما علق إيلون ماسك على الحادث بتغريدة على حسابه على تويتر، قائلا: "إن فرصة وقوع حادث بسيارات تسلا التي تعمل بنظام الطيار الآلي، أقل 10 مرات من السيارة العادية".

إيلون ماسك يعلن خدمة إنترنت ثورية

بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، إن خدمة ستارلينك Starlink التي تقدمها شركة SpaceX عبر الأقمار الصناعية، يجب أن تكون "متنقلة بالكامل" بحلول نهاية العام، مما يعني أنه يمكن للعملاء استخدامها في المركبات المتحركة أو في عناوين مختلفة.

كما غرد ماسك بأن ستارلينك من المحتمل أن تخرج من الإصدار التجريبي هذا الصيف، حيث اشترك أكثر من 10000 شخص في الخدمة التي أطلقت بشكل تجريبي تحت اسم "أفضل من لاشيء" في أكتوبر 2020.