/627861/وليد-صلاح-الدين-شيكابالا-أهدافه-أصبحت-ماركة-مسجلة

يرى وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر لعب عكس جميع التوقعات في مباراة القمة، التي جمعت بين الأهلي والزمالك انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

أضاف وليد صلاح الدين عبر برنامجه الإذاعي "الحريف" على إذاعة أون سبورت إف إم: مباراة القمة كانت في قمة الأهمية خا بعد تقد الأهلي في الشوط الأول، والمباراة كانت خارج التوقعات بسبب غيابات المارد الأحمر الكثيرة، حيث كان من المتوقع بداء اللقاء بشكل سئ والتقدم في الشوط الثاني”.

وتابع حديثة قائلاً: تحية لكل لاعبين الأهلي والزمالك وذلك بسبب التحكم، حيث كنت اتوقع ان الاعبين سوف يضغطون علي الحكام ولكن ادارول اللقاء بشكل مميز”.

وأستكمل حديثة قائلاً: محمد شريف هو كان عريس مباراة القمة حيث سجل هدفين في شباك الزمالك، بينما جنش لم يكن موفقاً، وشيكابالا أهدافه أصبحت ماركة مسجلة وبالتخصص، وجرأة اللاعب من أهم مميزات اللاعب الجيد، الجرأة تمنح اللاعب ما لا يقل عن 60 أو 50% من الهدف، وشيكابالا كان أفضل لاعب في الشوط الأول بالزمالك.

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ووأصل حديثة قائلاً: ثنائي الأهلي علي لطفي ومحمد شريف يتقاسمان جائز رجل المباراة وذلك لأنه تصدى ببراعة لركلة جزاء وتصدى لهدف محقق من محمود علاء، وحمد شريف احرز هدفين الفوز”.

وأختتم حديثة قائلاً: فريق الأهلي جميعاً كانوا نجوم بأستثناء حسين الشحان وطاهر، وعمرو السولية وأفشة وديانج كانوا رائعين، خاصة أفشة الذي سيطر علي نصف الملعب”.

موعد المباراة

ويستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأربعاء أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

علي معلول

يقوم معلول بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية. الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق سوف يشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية مع الفريق بداية من مران الغد

فيما أكد أبو عبلة تحسن حالة ياسر إبراهيم خلال البرنامج التأهيلي المصغر، الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة، مؤكد أن اللاعب سوف يشارك في جزء من مران الغد مع الفريق.

وكان ياسر إبراهيم قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الماضية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

وكاانت اخر مواجهات الأهلي في كأس مصر أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح المارد الأحمر.