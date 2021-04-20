رئيس الوزراء يرافقه 11 وزيرًا يتوجهون إلى ليبيا

/627863/رئيس-الوزراء-يرافقه-11-وزيرا-يتوجهون-إلى-ليبيا

وفد رفيع المستوى يحمل 11 وزيرًا وعلى رأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ذهب إلى ليبيا لبحث عدد من العلاقات والتعاون المختلف بين الجانبين.

رافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الثلاثاء، 11 وزيرًا من الحكومة المصرية، متوجهًا إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وغادر مدبولي على رأس وفد يضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.

لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

ومن المنتظر أن يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

وفد الاتحاد الإفريقي يؤكد دعم ليبيا

بينما اختتم رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد، يرافقه مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديويو، ومفوض الشؤون الاجتماعية أميرة الفاضل، زيارة عمل إلى ليبيا استمرت يومين.

مناقشات مستفيضة مع المنفي

وذكر بيان الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء، أن رئيس المفوضية والوفد المرافق له أجروا خلال الزيارة مناقشات مستفيضة مع الدكتور محمد المنفي رئيس مجلس الرئاسة الليبي وعبد الحميد دبيبة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

دور الاتحاد الأفريقي في دعم ليبيا

واتفق الجانبان على دور الاتحاد الأفريقي في دعم ليبيا لتنظيم وعقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية، كما اتفقا على الدعم الحاسم من الاتحاد الأفريقي للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل كخطوة رئيسية في استعادة السلام والاستقرار والديمقراطية والتنمية في البلاد.

إعادة تنشيط عملية الإعادة الكريمة

وأشار إلى التوافق بين الجانبين على إعادة تنشيط عملية الإعادة الكريمة والطوعية للمهاجرين الأفارقة وإعادة توطينهم، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وجدد رئيس المفوضية التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم ومرافقة شعب ليبيا في طريقه نحو السلام الدائم والمصالحة وإعادة الإعمار.