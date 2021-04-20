/627864/موعد-عودة-على-معلول-لتدريبات-الأهلي-هل-يشارك-في-مباراة-الزمالك

يستعد النادي الأهلي لمواجهة هامة أمام سموحة في إطار منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساءء الغد على ملعب السلام، يأتي هذا بعد تحقيق المارد الأحمر الإنتصار على الفارس الأبيض في إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز ، والتي أنتهت بفوز الفريق على أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويواصل على ملعول ظهير أيسر الفريق ، الغياب عن المارد الأحمر، بسبب تعرضه لإصابة منذ مباراة بايرن ميونخ في إطار منافسات الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر مطلع العام الجاري وحقق الأهلي فيها الفوز بالمركز الثالث بعد الفوز عل بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

موعد عودة على معلول للنادي الأهلي

وعلم دوت الخليج أن على معلول يغيب عن الأهلي في مباراة سموحة غدا بكل تأكييد كذلك الأمر خلال مبارايات المرحلة المقبلة على رأسها لقاء القمة بين الأهلي و الزمالك في إطار منافسات الدور الثاني في العاشر من مايو المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يعود الظهير التونسي للنادي الأهلي عقب مباراة القمة، ويأمل مسئولي النادي الأهلي إستعادة اللاعب قبل المواجهة المرتقبة في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال إفريقيا والتي تقام قرعتها في 30 أبريل القادم، يأتي هذا بعد أن حسم الأحمر تأهلة عقب الفوز على سيمبا بهدف نظيف في ختام منافسات دور المجموعات.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدوري

ويدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.