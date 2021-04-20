/627865/أحمد-السجينى-يعنف-مسؤولي-الحكومة-احنا-مش-فى-ندوة-ولازم-تقدموا-حلول-صور

قال النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:” لقد أنقذنا مستشفي منشية البكري، فقد صُدر ضدها قرارات إزالة أكثر من مرة، وتراخيص، بالإضافة إلى أن الأرض لم تكن ملك للدولة، وعندها كنا هنهد ولن تمكن من إعادة بنائها.

لجنة نيابية لها أدوات رقابية

وعنف النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، مسؤولي الحكومة، قائلًا:” أنا مش فى ندوة، احنا هنا لتقديم مخرجات وحلول”، فأنتم أمام لجنة نيابية لها أدواتها الرقابية تعمل بسلطة، وبالتالي:” أنا مش جاي اتكلم أنا جاي أراقب وأحل، لافتا إلى ان المراقبة تكون فنية وسياسية وليست جنائية.

مخرجات المناقشة

وشدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية الخروج بمخرجات من اللجنة حول النقاشات، وإلا سيتم استدعاء وزيرة الصحة.

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هذا وتعقد لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محافظة الجيزة بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة للرد عليها.

واستعرض النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنه طلبات الإحاطة المقدمه منه بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، لم يبدأ تنفيذها، حتى الآن نتيجة عدم وجود رخصة للمبني القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل.

وشدد النائب المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية علاقة تكاملية تهدف إلى تقديم افضل خدمة للمواطن، مشيدا بأداء محافظ الجيزة فىيما ينجزه من اعمال الفترة الماضية .

أضاف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة ، إلى أن الهدف واحد بين السلطتيتن التنفيذية والتشريعية وهو تنفيذ واجبهم فى خدمة الوطن والمواطن، مشيرا إلى انه يعمل بكامل جهده للوقوف على السلبيات والتعرف على المشاكل وحله