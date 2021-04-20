محافظ الجيزة: حلول ملف الصحة «مسكنات».. صور

تحدث محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، عن ملف الصحة فى محافظة الجيزة، قائلًا:" ما حدث فى ملف الصحة بالمحافظة مجرد مسكنات، وأنا أعلمها قبل تولى المسئولية، فهو من الملفات التى يلزمها حل جذرى".

محافظ الجيزة يتحدث عن ملف الصحة

وتابع محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، قائلًا:" مع كامل احترامي لكل قيادات وزارة الصحة الموجودة، لكن دي خطة مركزية يتم وضعها من الوزارة، وسبق أن تحدثت مع الوزيرة وعرضت عليها الملف، وهى تفهمت هذا الأمر، وقالت لي:" لابد أن تدخل الجيزة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل فى المرحلة الثانية، لأنها لو تأخرت عن ذلك سوف تنتظر 10 سنين".

وأضاف محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، قائلًا:" هناك شبة موافقة على إدراج محافظة الجيزة فى التأمين الصحي الشامل، ولكنه لم يقر بصفة رسمية، وأكدت للوزيرة أنه لابد أن تكون مستشفى بولاق الدكرور على رأس القائمة التى ستدخل مرحلة التطوير، ولكن واجهنا مشكلة ضرورة خروج قرار تخصيص ولكنه لم يوجد، ونحن الآن نجهز الورق لخروج قرار "تخصيص".

بحضور محافظ الجيزة.. اجتماع بلجنة الإدارة المحلية

هذا وتعقد لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محافظة الجيزة بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة للرد عليها .

واستعرض النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنه طلبات الإحاطة المقدمه منه بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، لم يبدأ تنفيذها، حتى الآن نتيجة عدم وجود رخصة للمبني القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل.

وعرض النائب محمد الحسيني طلب إلاحاطة عن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن بالرغم من صدور قرار إزالة للمبني القديم واستعرض طلب إحاطة ثالث بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن / الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة – لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.