/627869/شيماء-حلاوة-تواجه-محافظ-الجيزة-بانتشار-القمامه-وغلق-زرايب-تربية-الخنازير-والمحافظ-هننقلهم

استعرضت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء حلاوة، بشأن أزمة انتشار القمامة بحي المهندسين وميت عقبة وأسفل محور 26 يوليو، وضرورة إغلاق أو نقل زاريب تربية الخنازير الموجودة بالمنطقة، حيث إن وجودهم يمثل كارثة بيئية على سكان المنطقة.

نقل زرايب تربية الخنازير

وأكدت النائبة شيماء حلاوه،على ضرورة وجود حل جذري للأزمة وتحديد أولويه قصوي لإنهاء الازمة، مشيرة إلي أن رؤية القيادة السياسية بتطوير وتجميل مصر ونحن أمام أزمة قمامة في أماكن حيوية .

إنهاء أزمة القمامة

وطالبت النائبة شيماء حلاوه عضو مجلس النواب، من محافظ الجيزة التحرك فورا لإنهاء أزمة القمامة بحي المهندسين وميت عقبة وأسفل محور 26 يوليو، وضرورة إغلاق أو نقل زاريب تربية الخنازير الموجودة بالمنطقة، حيث إن وجودهم يمثل كارثة بيئية على سكان المنطقة.

التواصل مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لنقلهما

ومن جهته أكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد ، أن الملف تم العمل عليه وهناك رؤية لنقل زرايب تربية الخنازير في الظهير الصحراوي، مشيرا إلي أنه تواصل مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لنقلها ،مؤكدا علي اهتمام المحافظة لحل الأزمة بجانب الحلول اليومية عن طريق لجنه لمتابعه اعمال رفع القمامه يوميا .

أقرأ ايضا:محافظ الجيزة ينتقد ملف الصحة: الأوضاع غير مرضية «صور»

وقال النائب المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية علاقة تكاملية تهدف إلى تقديم افضل خدمة للمواطن، مشيدا بأداء محافظ الجيزة فىيما ينجزه من اعمال الفترة الماضية .

العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية تكاملية

وتابع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة ، أن الهدف واحد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو تنفيذ واجبهم فى خدمة الوطن والمواطن، مشيرا إلى انه يعمل بكامل جهده للوقوف على السلبيات والتعرف على المشاكل وحلها وتقديم خدمة جيدة للمواطن .

هذا وتستأنف لجنة الادارة المحلية عقد اجتماعاتها برئاسة النائب احمد السجيني وبحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد ،لمناقشة والرد على عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب