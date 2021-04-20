/627870/ضياء-السيد-تدخل-كارتيرون-في-تشكيل-الفريق-كان-سئ-وعقيم

انتقد ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق، بعض القرارات الفنية لموسيماني مدرب الفريق الأحمر في مباراة القمة.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: من أول دقيقة أيمن أشرف شكل جبهة شديدة الخطورة ولم يلتفت مدرب الزمالك لذلك، بالفعل شيكابالا احرز هدف ولكن لم يقدم المطلوب منه”.

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وتايع قائلاً:” أيمن أشرف لقد قدم أداء مميز ومجهود فردي مميز جداً وموسيماني كان بيتفرج على الجبهة ولكن لم يرد بالشكل المناسب لإغلاق تلك الجبهة”.

ووأصل قائلاً:” مانيول جوزية عندما كان يحدث أي ثغرة كان يقوم بالتغير بعد ثلث ساعة على الأكثر يجب ألا تنتظر حتى تستقبل هدف، وذلك أستطاع الزمالك العودة في الشوط الثاني حيث تراجع مستوي الأهلي،و بيكهام يلعب في غير مركزه وحسين الشحات خارج المستوى منذ أكثر من 4 أشهر ولهذا لم نرى هجمة منظمة من الجبهة اليمنى للأهلي.

وأستكمل:” المباريات الكبيرة دائماً لها توقعات مختلفة، ولقد اعتدنا علي ذلك داخل النادثي الأهلي في ظل أن الفريق يعاني من عددة غيابات إللي أننا كنا نستطيع الفوز”.

وأضاف:” مباراة كانت خارج التوقعات، ولكل مجتهد نصيب الجميع الأن يرغب في أعطاء الفرصة لعلي لطفي بعد تألقه”.

وأختتم قائلاً:” تدخل كارتيرون في تشكيل الفريق كان سئ وعقيم، هو وضع التشكيل الأمثل ولكن لم يدر الأدوار بشكل جيد، ووضع نفسة داخل ضغط تحت فقدان الكرة واستحواذ الأهلي”.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأربعاء أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يختتم التدريبات اليوم، ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الفريق السكندري التى يدخلها الأحمر بمعنويات عالية بعد الفوز في القمة الأخيرة على الزمالك 2-1.

ترتيب الأهلي

ومن ناحيه اخري يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق.